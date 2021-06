Erquy Salle des fêtes Côtes-d'Armor, Erquy Projet de Street Park Salle des fêtes Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Delphine LE RALEC, adjointe en charge de la vie culturelle, associative et intergénérationnelle, animera une réunion d’information et d’échange sur le projet de Street Park, le **mercredi 9 juin à 18h00 à la salle des fêtes**. Les mesures sanitaires encore en vigueur nous obligent à limiter le public présent, aussi nous avons invité les riverains du boulevard de la mer, les participants au groupe de revitalisation du Centre-ville et des jeunes futurs utilisateurs de cette installation. Cette réunion sera diffusée en direct (comme ce qui se fait actuellement pour le Conseil municipal) pour permettre à toutes les personnes intéressées d’en suivre la présentation et les échanges qui suivront. Retransmission à partir de la page : [[https://www.facebook.com/erquy](https://www.facebook.com/erquy)](https://www.facebook.com/erquy)

