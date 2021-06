PROJET DE SÉJOUR À DESTINATION DES 13-16 ans du 3 au 16/08/2021 (14 JOURS) « Le Nid » à Longchaumois, 3 août 2021-3 août 2021, Longchaumois.

PROJET DE SÉJOUR À DESTINATION DES 13-16 ans du 3 au 16/08/2021 (14 JOURS)

du mardi 3 août au lundi 16 août à « Le Nid » à Longchaumois

**Finalité** Par le biais des activités de plein air, des activités sportives, de la découverte de l’environnement, de l’art, nous apporterons des connaissances aux jeunes, des renforcements d’apprentissages dans les savoirs, savoir-faire et des savoirs être ainsi qu’une ouverture culturelle, ceci en toute sécurité, dans le respect de chacun, des règles de vie, de la nature, et en accord avec notre projet éducatif grâce à une approche coopératrice, d’entraide et de partage. **Objectifs** Bien être, respect et sécurité : * répondre à toutes les obligations et normes données par le gouvernement. * permettre aux enfants d’être en sécurité physique, morale et affective tout au long du séjour. * favoriser la communication avec les familles afin de les rassurer quotidiennement et unifier les liens entre la maison, le centre de vacances et l’école. Renforcer les apprentissages par les activités de plein air : * permettre aux enfants de découvrir un peu de patrimoine et de territoire jurassien, l’environnement local par le biais d’activités physiques et de plein air adaptées à leur tranche d’âge. * enrichir et apporter ces activités par des connaissances sur l’environnement. * permettre aux jeunes de s’organiser, de créer, de développer leur créativité en réalisant leurs propres temps de jeux et de préparation, en collaboration avec l’équipe d’encadrement. Ouverture sur le monde et la solidarité : * permettre aux jeunes d’aborder des cultures et des civilisations par le biais de l’art, du chiffre 5 (éléments, continents, émotions, …), favoriser la coopération, l’acceptation de soi et de la différence, l’entraide à travers les jeux, les visites et les activités sportives. **Moyens mis en œuvre** * Mise en place des mesures de sécurité officielles et réglementaires en vigueur. * Mise en place du protocole sanitaire (sens de circulation et installation mobilier, application des gestes barrières respectant la distanciation, personnel de service en nombre suffisant, chambres d’isolement, animat-eur/rice référent/e, salles attribuées à chaque groupe…) selon les protocoles en cours. * Mise en place du site « on donne des nouvelles » pour être en lien quotidien avec les parents. Grace à ce journal de bord et les diaporamas, établir une relation tout au long du séjour avec les parents grâce au mail art du 1er jour, aborder l’écriture d’un courrier. * Des temps de parole ludiques pour les jeunes, des bilans de fin de journée pour les animateurs seront mis en place toute la durée du séjour. * La conscientisation des animateurs face à leurs rôles pédagogiques, d’écoute, et de réflexion sera accentuée. * Trousseau spécifique à chaque enfant demandé avant le départ (nécessaire d’écriture, gourde nominative, …).

27 353,78 e

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

« Le Nid » à Longchaumois Rue du Crêt, 39400 Longchaumois Longchaumois Jura



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

