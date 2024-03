Projet de loi autorisant sous conditions le suicide assisté et l’euthanasie: droit sociétal ou rupture anthropologique ? Facultés Loyola Paris Paris, mardi 2 avril 2024.

Projet de loi autorisant sous conditions le suicide assisté et l’euthanasie: droit sociétal ou rupture anthropologique ? Mardis d’éthique publique Mardi 2 avril, 19h15 Facultés Loyola Paris Sans inscription, participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T19:15:00+02:00 – 2024-04-02T20:45:00+02:00

Fin : 2024-04-02T19:15:00+02:00 – 2024-04-02T20:45:00+02:00

Le projet de loi sur la fin de vie annoncé par le Président de la République, qui sera examiné ce printemps au Parlement prévoit, au nom du principe de fraternité, l’ouverture sous conditions d’un accès au suicide assisté et à l’euthanasie. S’agit-il d’une « avancée significative pour la prise en charge des patients en fin de vie », comme le proclament ses partisans, ou une « rupture anthropologique » qui « ouvre potentiellement la voie à des dérives », comme l’affirment ses opposants ?

Intervenants :

Régis AUBRY, chef du pôle Autonomie Handicap (regroupant les services de neurologie, gériatrie, MPR, douleur soins palliatifs) au CHRU de Besançon, membre du CCNE appartenant au secteur de la recherche, président de la Section Technique

Bruno SAINTOT sj, responsable du domaine d’enseignement Éthique biomédicale aux Facultés Loyola Paris, expert auprès de la Conférence des évêques de France sur les questions de bioéthique

Débat animé par Vincent de FELIGONDE, La Croix

A propos des Mardis d’éthique publique :

Chaque premier mardi du mois (hors vacances scolaires), deux expert(e)s réagissent à un sujet d’actualité. Leurs interventions sont commentées et questionnées par deux étudiant(e)s du Centre Sèvres, avant une discussion avec la salle. Les thèmes retenus concernent aussi bien la vie en société que les questions politiques, nationales ou internationales. Il ne s’agit pas d’une conférence académique, mais d’une invitation à discerner, comprendre et analyser, seul ou avec d’autres, les enjeux du thème retenu. Le débat se déroule au Centre Sèvres et peut être suivi à distance sur YouTube.

Facultés Loyola Paris 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.loyolaparis.fr/agenda/mardis-dethique-publique-3/ »}] https://www.loyolaparis.fr/agenda/mardis-dethique-publique-3/