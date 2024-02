PROJET DE CRÉATION D’UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DE LOISIRS Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet, mardi 12 mars 2024.

PROJET DE CRÉATION D’UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DE LOISIRS Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet Lozère

Vous pratiquez une activité de plein air et avez envie de la partager avec d’autres passionnés dans une ambiance conviviale ? Cette réunion est faite pour vous !

Plus d’infos : 06 14 02 95 ou 06 23 41 31 04…

Vous pratiquez une activité de plein air et avez envie de la partager avec d’autres passionnés dans une ambiance conviviale ? Cette réunion est faite pour vous !

Plus d’infos : 06 14 02 95 ou 06 23 41 31 04 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:00:00

fin : 2024-03-12

Salle des fêtes Le Bleymard

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

L’événement PROJET DE CRÉATION D’UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DE LOISIRS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2024-02-26 par 48 OT Mont Lozère