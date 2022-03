Projet danse – Odeurs en mouvement Jardins du musée international de la parfumerie Mouans-Sartoux Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Jardins du musée international de la parfumerie, le vendredi 3 juin à 10:30

Projet EAC mené avec le service des publics et Bérangère Andréo – Andréo Dance Company Travail inclusif entre les élèves adolescents du Jeune Ballet Méditerranéen et des adultes handicapés mentaux des services de l’hôpital de Grasse

Entrée libre

979, chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux

2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T12:00:00

