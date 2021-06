Roubaix Salle des Mariages - Hôtel de Ville Nord, Roubaix Projet d’aménagement des axes vélos Salle des Mariages – Hôtel de Ville Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Salle des Mariages – Hôtel de Ville, le jeudi 24 juin à 18:00

Roubaix poursuit le développement de ses pistes cyclables en créant de nouvelles continuités cyclables plus sécurisées à travers la ville. Le maillage se densifie, à la satisfaction des cyclistes qui constatent régulièrement depuis 2017 une amélioration de leur situation. Afin de réactualiser son plan d’aménagement cyclable, les cyclistes sont invités à évaluer les aménagements cyclables existants et à donner leur avis sur l’amélioration ou la création de nouveaux aménagements. [Répondre au questionnaire](https://www.ville-roubaix.fr/municipalite/participation-des-habitants/concertation-projets-damenagement-des-axes-velos/) Rendez-vous ensuite le jeudi 24 juin à 18h pour un retour d’étude et un temps d’échange lors d’une conférence à distance. Inscription : Alexandre Garcin [agarcin@ville-roubaix.fr](mailto:agarcin@ville-roubaix.fr)

Questionnaire en ligne, réunion sur inscription

