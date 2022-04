Projet cœur de ville Maison pour tous Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Maison pour tous, le mardi 10 mai à 18:30

Le nouveau projet de déplacement de l’Intermarché et de construction de logements entre l’avenue André-Bonnin et le complexe des Deux-Ruisseaux sera présenté en réunion publique **le mardi 10 mai à 18h30 à la Maison pour tous**.

Entrée libre

Maison pour tous 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie

2022-05-10T18:30:00 2022-05-10T20:00:00

