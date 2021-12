Projet « Atelier FLE de lecture express.com-en ligne » : à la recherche du temps d’aimer à lire en français… IFCE – Campus Fortaleza-Ceará-Brésil, 23 janvier 2022, Fortaleza.

Projet « Atelier FLE de lecture express.com-en ligne » : à la recherche du temps d’aimer à lire en français… Le 23/01/2022 – entre 10 et 12 heures du Brésil (via GoogleMeet) Link accès/google meet : [[https://meet.google.com/sqj-ukzn-rid](https://meet.google.com/sqj-ukzn-rid)](https://meet.google.com/sqj-ukzn-rid) *Cristiene Ferreira – Profa de Língua Francesa – Depart. de Turismo, Hospitalidade e Lazer (DTUHL) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE-Campus Fortaleza (Ceará/Brasi)l Destiné au public qui a une connaissance préalable de la langue, le projet «ATELIER FLE : LECTURE EXPRESS.COM-EN LIGNE» c’est une extension/une suite du projet pilote « Atelier de lecture virtuelle en langue étrangère (LE) » et il offre la pratique de la lecture via un espace virtuel, aide et stimule le participant à observer et à vérifier l’existence ou non de progression et d’amélioration de sa compétence en lecture et/ou de sa production orale en français langue étrangère (FLE). Et en ce sens, cet atelier répond aux demandes courantes des étudiants en proposant un soutien pratique pour surmonter leurs besoins, leurs difficultés … . Pour cet événement, un moment de partage, ce projet présente un petit échantillon de son objectif majeur: développer régulièrement (deux fois par semaine), au niveau intermédiaire de la langue française, les compétences de compréhension et d’expression à travers la lecture et/ou l’étude de textes sélectionnés qu’ils soient écrits, oraux et/ou un registre d’image audiovisuelle. Pour 2022, ce projet cherche à se donner d’autres extensions : l’adoption de sa mise en pratique auprès des centres d’apprentissage du FLE (en amérique, en europe, en asie, …) et proposer aux étudiants un espace virtuel constant (une salle de classe permanente pour la lecture) où les apprenants situés dans différents endroits du monde puissent entrer, lire et vite quitter la salle virtuelle. Un projet simple, un engagement régulier et gratuit qui peut rendre, en ligne, la langue plus accessible aux apprenants. La lecture en français à haute voix, deux fois par semaine à l’aide d’un prof/professionnel bénévole et francophone peut être un pont pour la pratique rélle de la langue : c’est un lien virtuel et réel entre ceux qui parlent français et ceux qui veulent le pratiquer et apprendre la langue à travers la lecture en ligne… Et en plus, face aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), aux réseaux informatiques, à l’accès Internet… et à un monde digital, combien de temps faut-il de plus à attendre pour que les lecteurs francophones puissent compter avec ce type d’aide ? Cet atelier cherche à promouvoir le développement des compétences linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques. Il peut aborder des sujets variés d’intérêt des participants, ainsi que d’aborder les structures linguistiques (niveau faux-débutant et/ou intermédiaire) afin d’améliorer les actes de parole pour communiquer en français. Les textes et les activités (synchrones et/ou asynchrones) proposé(e)s aux participants sont sélectionné(e)s/élaboré(e)s conformément aux objectifs qui suivent (surtout lorsque la charge horaire de l’atelier est bien plus étendue) : • offrir à l’élève un espace virtuel pour développer des activités de compréhension et d’expression orale et écrite, en mettant l’accent sur la pratique de l’exercice régulier/constant de lecture et d’expression orale; • promouvoir l’exposition des élèves à la diversité de textes (écrit, oral, d’image audiovisuelle fixes et/ou en mouvements, authentiques …), visant la compréhension et l’expression orale et écrite de la langue et utilisant divers instruments/outils et enregistrements : (re)productions de CD, MP3, MP4, audiovisuel, vidéo internet, entre autres (promotion des activités de(d’) : écoute, lecture, répétition, conversation, discussions, débats, entre autres); • aider les participants à développer l’étude/la lecture de textes sélectionnés visant à l’enrichissement lexical, l’amélioration de la prononciation, du rythme, de l’intonation, de l’articulation des sons, des mots, de la perception des structures linguistiques…, entre autres; • adopter des actions stratégiques (en observant le niveau/le besoin de chaque groupe et/ou participant) visant à développer la compétence en lecture et la production orale, telles que : exercices phonétiques, dictée, dialogue; le jeu de l’interprétation/mise en scène; le mot/jeu numérique, les jeux phonétiques; l’écoute de documents sonores; lecture (silencieuse et/ou à haute voix participative/collective…); répétition (de mots/phrases); narration; la présentation (exposé) de divers thèmes; le théâtre; l’image; la chanson, la divination, l’adoption d’un partenaire linguistique visant à motiver/participer à des activités, entre autres; • aider/stimuler l’élève à observer et à vérifier l’existence ou non de progression et d’amélioration de sa compétence en lecture et/ou de sa production orale en FLE; • aider les participants à développer des compétences linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques (discursives et fonctionnelles) en Français, en tenant compte des compétences communicatives d’interaction, de compréhension et d’expression de la langue (orale et écrite), permettant aux participants d’utiliser la langue dans des situations communicatives de la vie quotidienne; • étudier les régularités et/ou les particularités de la structure lexicale-grammaticale des aspects linguistiques et socioculturels de l’univers de la francophonie en réponse à la demande et aux besoins des participants. • entre autres… Les stratégies et les actions développées dans la réalisation de cet atelier sont des opportunités significatives et régulières de contact avec les aspects linguistiques (grammatical, lexical, phonétique et phonologique) dans diverses situations d’utilisation de la Langue. Ces actions offrent des activités pratiques de compréhension orale et écrite et d’expression utiles au développement de la communication en Français. En ce sens, cet atelier répond aux demandes courantes des étudiants/participants en proposant un soutien pratique pour surmonter leurs besoins, leurs difficultés … en Français. Même dans la situation actuelle d’isolement social engendrée par la pandémie covid-19, cet Atelier se justifie par le développement d’activités en classe virtuelle qui favorisent l’interaction de l’apprenant avec les autres, leur participation active, leur autonomie, et permettant à eux même d’observer et de vérifier l’existence ou non de progression et d’amélioration de leur compétence en lecture et/ou dans leur production orale en LE. Afin de bien mener à ses actions, cet Atelier élit d’abord la modalité de l’EAD et de l’enseignement à distance pour développer ses activités et adopte également Google Classroom et Google Meet comme supports d’accès aux participants à la salle de classe virtuelle (selon les directives de l’Institut Fédéral de l’Éducation, de la Science et de la Technologie du Ceará – IFCE, Campus Fortaleza). Cristiene Ferreira – (85)988261582 [[fscrist@gmail.com](mailto:fscrist@gmail.com)](mailto:fscrist@gmail.com) – [[cristiene.ferreira@ifce.edu.br](mailto:cristiene.ferreira@ifce.edu.br)](mailto:cristiene.ferreira@ifce.edu.br) Docente e Servidora Pública da Rede Federal do EBTT Profa de Língua Francesa – Lotação Campus Fortaleza – DTUHL- IFCE Mestre em Linguística Aplicada (Acadêmico) – UECE Especialista em Formação de Tradutores – UECE Licenciada em Letras c/ Hab. Língua Portuguesa e Francesa e respect. Literaturas – UFC Plataforma Lattes:[[http://lattes.cnpq.br/7922288373982594](http://lattes.cnpq.br/7922288373982594)](http://lattes.cnpq.br/7922288373982594)

IFCE – Campus Fortaleza-Ceará-Brésil 758 rua Pedro de Queiroz Fortaleza-Ceará Brasil 60455-505 Fortaleza Meireles Região Geográfica Intermediária de Fortaleza



