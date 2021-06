Projet artistique « SYN(es)THESIS » | Exposition House Museum ‘Pancho Vladigerov’, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Sofia.

House Museum ‘Pancho Vladigerov’, le samedi 3 juillet à 17:00

**Le projet SYN(es)THESIS** Destinée à construire un pont entre l’activité créative musicale et visuelle, la perception, et l’expérience en inspirant les artistes et les musiciens à explorer le potentiel de synthèse, les interconnexions, et la symbiose entre leurs arts, l’exposition « Syn(es)thèse » présente les peintures pittoresques de 23 jeunes artistes, influencées par les musiciens de compositeurs bulgares classiques et contemporains. Mise en œuvre en partenariat avec l’Académie nationale bulgare des arts. Pour en savoir plus : [[https://www.facebook.com/SYNesTHESISProject/](https://www.facebook.com/SYNesTHESISProject/)](https://www.facebook.com/SYNesTHESISProject/) [[https://youtu.be/JU1gISo2zZw](https://youtu.be/JU1gISo2zZw)](https://youtu.be/JU1gISo2zZw)

Le port d’un masque est obligatoire. Capacité de 50 % de la salle (20 personnes). Mesures de distanciation sociale de 2 mètres ou 1 mètre en place.

House Museum ‘Pancho Vladigerov’ Sofia, Lozenetz District, 10 Jakubitsa Str Sofia



2021-07-03T17:00:00 2021-07-03T22:00:00