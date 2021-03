Limoges Place Beaugrenelle Limoges Projet Artistique Place Beaugrenelle Limoges Catégorie d’évènement: Limoges

du lundi 12 avril au vendredi 16 avril à Place Beaugrenelle

Création de fresque sur le thème de la lutte contre le racisme avec atelier avec les jeunes inscrit via les éducateurs de la prévention spécialisée et buvette avec une brasserie engagée dans le mouvement Black lives matter.

Entrée libre

