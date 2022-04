Projet 89 Catégorie d’évènement: île de France

Projet 89, 7 avril 2022, . Du jeudi 21 avril 2022 au samedi 23 avril 2022 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h00

. payant Plein tarif: 13€ Tarif réduit: 10€

Chute du mur de Berlin, massacre de la Place Tiananmen, ou encore bicentenaire de la révolution française, Projet 89 revient sur la rupture historique de l’année 1989 et cherche à y faire résonner les échos de l’intime et du politique. Qu’est-ce qui fait l’expérience personnelle d’un événement historique ? Comment l’Histoire intervient-elle dans nos vies ? Comment aborder le vertige d’une mémoire saturée ? Un spectacle de la compagnie Sans la nommer – Mise en scène : Fanny Gayard – Dramaturgie : Agathe Dumont – Assistanat à la mise en scène : Estelle Courtemanche – Régie générale, lumières et espace : Thibault Lecaillon – Son et vidéo: Didier Léglise – Costumes : Marguerite Lantz – Collaboration lumières et espace : Laurent Vergnaud avec : Olivier Boréel, Frédéric Fachéna, Jana Klein, Didier Léglise, Ydire Saïdi, avec la participation et la voix de Rose Guégan En piochant dans une dense collecte d’archives, de souvenirs flous, de biographies morcelées, les cinq interprètes de la compagnie Sans la nommer tentent de mettre la scène à l’épreuve de la confusion historique. Dans ce chantier d’expérimentations artisanales, parmi les objets, vestiges et supports, naît une expérience collective puissante et consternante. Contact : https://www.atelierduplateau.org/accueil 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.atelierduplateau.org/infos-pratiques/tarifsrservations

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Projet 89 2022-04-07 was last modified: by Projet 89 7 avril 2022

Paris