La 3e édition de PROJEP, les Rencontres de la Prospective pour la Jeunesse et l’Éducation Populaire, cycle de rendez-vous lancé en janvier par le FONJEP pour l’année 2022, se tiendra **Lundi 4 avril à 17h30** en présentiel à Paris et en livestream. **Cette édition sera consacrée au sujet prédominant des VOLONTARIATS dans l’éducation populaire jeunesse.** Des intervenants des principales structures concernées proposeront une illustration de la diversité du volontariat (national et à l’international) et un constat à date des problématiques liées au statut et de la place du volontaire dans l’éducation populaire. Leurs regards, croisés avec celui d’une chercheuse et le témoignage de volontaires, permettront de dessiner des pistes de déploiement pour de futurs souhaitables : * Histoire, contexte et diversité des volontariats dans l’éducation populaire * Accessibilité aux dispositifs de volontariat et mobilité croisée * Dynamiques de réciprocité et inclusion des volontaires dans la gouvernance * Les dérives du volontariat, comment les éviter ? Evénement en présentiel sur [inscription](https://www.helloasso.com/associations/fonjep/evenements/inscription-projep-3-4-avril?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PROJEP%20EVENT%203&utm_medium=email) (jauge limitée) au FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 Paris et en **livestream** [ICI](https://projep.fr/).

La 3e édition de PROJEP, les Rencontres de la Prospective pour la Jeunesse et l’Éducation Populaire, se tiendra le lundi 4 avril à 17h30 en présentiel et en ligne !

FIAP Paris 30 rue Cabanis, 75014 Paris Quartier du Parc-de-Montsouris Paris



