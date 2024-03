Projections Tedx Azay-le-Ferron, vendredi 5 avril 2024.

Projections Tedx Azay-le-Ferron Indre

Projection de 6 TED pour une soirée découverte dans le cadre des Human Tech Days.

Plongez dans une soirée d’inspiration et de découverte pour une séance spéciale de projections TEDx. Vous vous demandez ce qu’est TEDx ? C’est une expérience unique où des esprits brillants partagent leurs idées innovantes et inspirantes dans de courtes conférences captivantes. C’est l’occasion parfaite de explorer de nouvelles idées , élargir vos horizons, rencontrer des personnes passionnantes.

Lors de cette soirée, nous vous ferons découvrir des interventions en relation avec les Human Tech Days numérique responsable, créativité numérique, cybersécurité, égalité et place des femmes dans le numérique, sport & e-Sport olympiques et paralympiques, handicap. Des animations numériques seront aussi présentes suivi d’un apéritif.

2nd TEDx Châteauroux le 7 juin 2024 à Cité du numérique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:30:00

fin : 2024-04-05

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire

