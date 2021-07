Le Grand-Quevilly Médiathèque François Mitterrand Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Projections-rencontre « Des cités, des usines » Médiathèque François Mitterrand Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Pour l’occasion et accompagné par la ville de Grand-Quevilly, il invite Jean-Pierre Levaray écrivain et Anne Moyon en charge du Groupe d’Etude et d’Histoire Locale de Grand-Quevilly. Seront également présent.e.s des témoins de cette vie ouvrière qui a fait la ville. Une rencontre sous l’angle de la mémoire collective. Dans le cadre d’une sortie de résidence d’écriture, Emmanuel Ligner présente ses récents travaux de création documentaire autour de la mémoire ouvrière du Bourg de Grand-Quevilly. Médiathèque François Mitterrand Esplanade Tony Larue, 76120 Le grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

