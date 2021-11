Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Projections pour les vacances ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Mercredis 20 et 27 février 2019 à 15 h Durée : 1h40, à partir de 8 ans Auditorium du Centre Culturel Jean Jaurès ENTRÉE LIBRE La projection démarre dès le début de la séance, Les retardataires ne sont pas acceptés dans la salle. Renseignements au 03 86 68 48 60 SYNOPSIS Roger Rabbit est au trente-sixième dessous. Autrefois sacré star du cinéma d’animation, le lapin blanc est fortement préoccupé pendant les tournages depuis qu’il soupçonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit, de le tromper. Le studio qui emploie Roger décide d’engager un privé, Eddie Valliant, pour découvrir ce qui se cache derrière cette histoire bien plus complexe qu’il n’y parait !

