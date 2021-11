Paris Centre Paris Anim'Mathis Paris [PROJECTIONS] Patam Pelikula Centre Paris Anim’Mathis Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centre Paris Anim’Mathis, le vendredi 3 décembre à 19:00

Les soirées Patąm Pélikula sont des projections de courts-métrages, organisées pour tous les amoureux du 7ème art. Elles ont vocation à organiser une rencontre entre les jeunes réalisateurs, comédiens et techniciens qui feront le cinéma de demain.

5€ sur place

Soirée courts-metrages à 5€ sur place. Centre Paris Anim'Mathis 15 rue Mathis, 75019 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T19:00:00 2021-12-03T22:00:00

