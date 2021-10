Issy-les-Moulineaux Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Projections offertes par la Ville : Tous en scène 2 au Palais des Congrès ! Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Projections offertes par la Ville : Tous en scène 2 au Palais des Congrès ! Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux, 12 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Projections offertes par la Ville : Tous en scène 2 au Palais des Congrès !

le dimanche 12 décembre à Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux

Le dimanche 12 décembre prochain, 4 projections gratuites du dessin animé destiné au jeune public seront proposées. Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal. _**Billets à retirer au PACI aux horaires d’ouverture de la billetterie à partir du 10 novembre.**_ _**1 place par membre de la famille sur présentation d’un livret de famille**_ _**et d’un justificatif de domicile, dans la limite des places disponibles.**_ En lever de rideau de la séance de 16h, la remise des prix du concours de dessin pour les 3-12 ans sur le thème “[Tes vacances dans l’espace](https://openagenda.com/culture-agenda-issy/events/concours-de-dessin-imagine-tes-vacances-dans-lespace?lang=fr)”.

Entrée libre, sur réservation, dans la limite des places disponibles

Découvrez en avant-première le dessin animé évènement de Noël ! Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux 25 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T12:52:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T15:52:00;2021-12-12T16:00:00 2021-12-12T17:52:00;2021-12-12T18:30:00 2021-12-12T20:10:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux Adresse 25 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux