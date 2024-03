Projections nomades Impact Sauvage Pen Ar C’hoat Trémargat, samedi 13 avril 2024.

Projections nomades Impact Sauvage Pen Ar C’hoat Trémargat Côtes-d’Armor

La programmation Impact Sauvage , en partenariat avec l’association Cicindèle, mêlant 6 Projections Nomades et sorties nature aux 4 coins du Centre Bretagne, aura lieu les samedis de mars et d’avril.

Au programme de cette après-midi :

Rdv à la base Nature et Nautique de Trémargat.

14h Sortie Nature « Milieux aquatiques » 2h

Plongez dans une balade aux accents très aquatiques pour observer les petites bêtes de l’eau et évoquer cette précieuse et fragile ressource.

16h Goûter

16H30 Projection

En présence de Cicindèle.

– Acera ou le bal des sorcières de Jean Painlevé et Geneviève Hamon (1972, 13’)

Suivi de

– Aquaverse de Justine Rauby (13’, 2023)

Suivi de

– Sous les transats, la vie secrète d’une Calanque de Bollet Sacha et Demar le Benoît (52’)

Accessible dès 7 ans.

Org. Ty Films & Cicindèle en partenariat avec La Base Nature et Nautique .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

Pen Ar C’hoat Base nature et nautique

Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne contact@tyfilms.fr

L’événement Projections nomades Impact Sauvage Trémargat a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de tourisme du Kreiz Breizh