Projections Nomades Impact Sauvage Bara Mel Maël-Pestivien, samedi 9 mars 2024.

La programmation Impact Sauvage , en partenariat avec l’association Cicindèle, mêlant 6 Projections Nomades et sorties nature aux 4 coins du Centre Bretagne, aura lieu les samedi de mars et d’avril. Au programme de cet après-midi au Bara Mel à 14h Sortie nature adaptation (durée 3h) à 17h Projection

Haulout d’Evgenia Arbugaeva et Maxim Arbugaev L’Envol d’Aurélien Prudor Le Cas du Castor de Gerbaud Basil à 19h30 Repas Plat unique végétarien. Organisateurs Ty Films avec Cicindèle et le Bara Mel .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09

Bara Mel 6 Place de l’Église

Maël-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne

