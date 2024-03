Projections Nomades Impact Sauvage Kernascléden, samedi 6 avril 2024.

La programmation Impact Sauvage , en partenariat avec l’association Cicindèle, mêlant 6 Projections Nomades et sorties nature aux 4 coins du Centre Bretagne, aura lieu les samedis de mars et d’avril.

Au programme de ce premier après-midi :

15h, Pôle 3R, projection Terrestres de Normand Rajotte (10’, 2020) et Acid Forest de Rugil Barzdžiukait (63’, 2018).

17h visite guidée à la Maison de la chauve-souris (1h).

La Maison de la chauve-souris, gérée par l’association Amikiro, est un lieu unique en France. Au travers de sa visite, découvrez l’univers des demoiselles de la nuit à l’aide de modules ludiques, sensoriels et pédagogiques. .

Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne contact@tyfilms.fr

