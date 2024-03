Projections nomades Impact Sauvage Tregornan Glomel, samedi 27 avril 2024.

Projections nomades Impact Sauvage Tregornan Glomel Côtes-d’Armor

La programmation Impact Sauvage , en partenariat avec l’association Cicindèle, mêlant 6 Projections Nomades et sorties nature aux 4 coins du Centre Bretagne, aura lieu les samedis de mars et d’avril.

Au programme de cette après-midi :

Rdv chez l’apiculteur Jean-Daniel Bourdonnay | Hameau Kerbellec, Trégornan.

17h Sortie Nature « Pollinisation » 3h

Une balade à butiner pour explorer les fascinants phénomènes liés à la pollinisation à la croisée de la botanique et de l’entomologie.

19h 30- Repas

21h Projection

Au Pays de l’Abeille Noire de Samuel Toutain et Marie Alart (50’)

Une année au cœur d’une ruche, au plus près des abeilles noires cévenoles. Les abeilles n’auront (presque) plus de secret pour vous !

En présence de Jean-Daniel Bourdonnay, apiculteur

Accessible dès 7 ans.

Org. Ty Films & Cicindèle en partenariat avec La Base Nature et Nautique .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 17:00:00

fin : 2024-04-27

Tregornan Kerbellec

Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne contact@tyfilms.fr

L’événement Projections nomades Impact Sauvage Glomel a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de tourisme du Kreiz Breizh