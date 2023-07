Projections : neige et pluie à la bibliothèque du cinéma François Truffaut Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dans le cadre de l’Automne de la science, la bibliothèque du cinéma François Truffaut vous propose plusieurs courts métrages autour de la neige et de la pluie. L’eau est le fil rouge de cette nouvelle édition de l’Automne de la science. A cette occasion, venez découvrir une sélection de courts métrages sur les thèmes de la neige et de la pluie à la Lucarne. Samedi 16 septembre – 15h – Blanche (2010) de Jérémie Jorrand, 30’00 : Un homme part de la vallée, pour aller chercher des glaciers, des sommets. Il fuit un monde bruyant, polluant. Un monde qui fait fondre les glaciers, qui les réchauffent et les fait disparaître. Il monte, s’éloigne et toujours, pourtant, il sait que le monde d’en bas le poursuit. Samedi 23 septembre – 15h – Luge (2019) de Mickaël Dupré, 12’37 : Marion voudrait faire de la luge sur « la » colline de son enfance, elle entraîne son frère dans la montagne afin de la retrouver. – Stations (2018) de Julien Huger, 23’15 : Les Alpes en hiver. Hommes et machines s’adonnent à d’étranges ballets pour façonner la montagne. Le territoire résiste et fait se télescoper le réel et l’imaginaire. Samedi 30 septembre – 15h – Le parapluie (2022) de Claire Ledru, 15’33 : Une pluie incessante creuse la terre, la matière s’effondre, le paysage n’est plus qu’un champ de longs et étroits piliers dressés dans l’immensité du ciel. Rescapé sur un de ces îlots, un homme se tient immobile accroché à son parapluie, sa seule arme contre ce déluge. C’est sur cette scène minuscule, aux limites extrêmes, que des individus seront contraints de vivre les uns sur les autres. – Forecast (2007) de Adriaan Lokman, 09’30 : Voyage dans le monde merveilleux des nuages. Samedi 7 octobre – 15h Programme « Pluie et cinéma d’animation » : en écho à la fête du cinéma d’animation, une sélection de courts métrages d’animation autour de la pluie. – Rivages (2020) de Sophie Racine, 08’21 :

Une petite île au large des côtes bretonnes ; le temps est orageux, le

vent souffle, les nuages sombres ont envahi le ciel. La lumière met en

évidence, l’espace d’un instant, les silhouettes d’un arbre, d’une

maison, d’un promeneur. Puis, l’orage éclate… Un film qui fait appel aux

sens, sur l’eau, le vent et la lumière. – Balades (2012) de Sophie Racine, 05’00 : Le long des canaux et en ville quelques déambulations – L’ondée (2008) de David

Coquard-Dassault, 07’25 : Ce film s’apparente à un naufrage, le naufrage

d’une ville qui, dressée sous les assauts répétés de la pluie, voit ses

habitants sombrer en son sein. – La tempête (2019) d’Astrid Guinet,

06’00 : Alors qu’une tempête se prépare, une femme triste s’agrippe à sa

cuillère et laisse peu à peu le déluge s’emparer de son esprit. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris Contact : +33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut

