Projections monumentales place Champollion à Figeac !

2022-08-04 22:00:00 – 2022-08-04 23:00:00 Deux fois par semaine en soirée, durant tout l’été, les façades sculptées de la place Champollion prennent vie grâce à des

projections monumentales qui vous font rêver et voyager autour des thèmes de la recherche, de l’innovation, de l’histoire des écritures et de l’aventure de Champollion, et du déchiffrement des hiéroglyphes.

Depuis le défi relevé par Jean-François Champollion il y a deux siècles, l’aventure intellectuelle, la passion de la recherche scientifique, la soif de repousser les limites des connaissances humaines animent de nombreux défricheurs du savoir. Plongez dans cette histoire qui s’écrit encore, à travers une réalisation inédite de la société

