Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse PROJECTIONS – Mois du film documentaire Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

PROJECTIONS – Mois du film documentaire Médiathèque José Cabanis, 25 novembre 2020, Toulouse. PROJECTIONS – Mois du film documentaire

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 25 novembre 2020 à 14:30

Les contes désanchantés 2016 | UNICEF | Studio 180LA en collaboration avec House of colors | 7 min | VOSTFR Trois films d’animation qui racontent la fuite de Malak, Ivine et Mustafa, trois enfants syriens forcés de quitter leur pays en guerre. À travers leurs témoignages, on découvre des images animées bouleversantes qui visent à lutter contre la stigmatisation des réfugiés. Séance en partenariat avec la Cimade, suivie d’une rencontre avec un intervenant de la Cimade. Je m’anime pour mes droits Film d’animation | Ludovic Versace | 2019 | 5 min 47 À l’occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), des enfants vivant dans des bidonvilles de la Seine-Saint-Denis ont décidé de raconter au travers d’un film d’animation leur vécu d’enfant, entre précarité et exclusion. Le film a été réalisé dans le cadre de « Yag Bari », un projet d’éducation populaire animé par l’association La voix des Roms. Dessine-toi… Portraits autoportraits par Gilles Porte Extraits du continent du Moyen-Orient : Palestine, Turquie et Israël Le crissement d’un feutre noir fait écho à des enfants du monde entier qui s’appliquent à faire leur autoportrait… Élans de créativité, réflexion, panne d’inspiration, larmes, rires. Dessine-toi… donne à partager la grâce de l’enfance. Séance en partenariat avec la Cimade, suivie d’un échangenavec un membre de la Cimade. À partir de 6 ans Les contes désanchantés 2016 | UNICEF | Studio 180LA en collaboration avec House of colors | 7 min | VOSTFR Trois films d’animation qui racontent la fuite de Malak, Ivine et Mustafa, trois enfants syr Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-25T14:30:00 2020-11-25T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse