[PROJECTIONS] La Quinzaine Cinémathis #4 Centre Paris Anim’Mathis Paris Catégorie d’évènement: Paris

[PROJECTIONS] La Quinzaine Cinémathis #4 Centre Paris Anim’Mathis, 2 mars 2022, Paris. [PROJECTIONS] La Quinzaine Cinémathis #4

du mercredi 2 mars au samedi 12 mars à Centre Paris Anim’Mathis

Des projections, des rencontres, des débats pour les petit.es et les grand.es. **Evenement gratuit.**

Entrée libre sur réservation

Des projections, des rencontres, des débats pour les petit.es et les grand.es Centre Paris Anim’Mathis 15 rue Mathis, 75019 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T14:30:00 2022-03-02T16:00:00;2022-03-03T10:30:00 2022-03-03T11:10:00;2022-03-04T14:30:00 2022-03-04T16:00:00;2022-03-12T19:00:00 2022-03-12T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Paris Anim'Mathis Adresse 15 rue Mathis, 75019 Ville Paris lieuville Centre Paris Anim'Mathis Paris Departement Paris

Centre Paris Anim'Mathis Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

[PROJECTIONS] La Quinzaine Cinémathis #4 Centre Paris Anim’Mathis 2022-03-02 was last modified: by [PROJECTIONS] La Quinzaine Cinémathis #4 Centre Paris Anim’Mathis Centre Paris Anim'Mathis 2 mars 2022 Centre Paris Anim'Mathis Paris Paris

Paris Paris