Ciné d'Issy, le samedi 23 avril à 18:30

Organisée en collaboration avec les membres du Conseil Communal des Jeunes La nuit du cinéma au Ciné d’Issy samedi 23 avril 2022 à partir de 18h30 ———————————————————————– Passeports en vente à l’Espace Jeunes Anne Frank (15, rue Diderot) ou au cinéma : – 3 films : 12 € – 2 films : 9,60 € – 1 film : 5,60 € ### À 18h30 : La Brigade De Louis-Julien Petit / France, durée : 1h37, avec Audrey Lamy, François Cluzet. [https://www.youtube.com/watch?v=Jj5GyJZiB-I](https://www.youtube.com/watch?v=Jj5GyJZiB-I) Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ? ### À 21h : Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? De Philippe de Chauveron / France, durée : 1h38, avec Christian Clavier, Chantal Lauby. [https://www.youtube.com/watch?v=UkXUfWFiiao](https://www.youtube.com/watch?v=UkXUfWFiiao) Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre fi lles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. ### À 23h : Morbius (VF) De Daniel Espinosa / USA, durée : 1h48, avec Jared Leto, Matt Smith. **Avertissement : des scènes, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.** [https://www.youtube.com/watch?v=wvAZybYcWu8](https://www.youtube.com/watch?v=wvAZybYcWu8) Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré…

Passeports en prévente à l’Espace Jeunes Anne Frank ou en vente au Ciné d’Issy

Organisée par le Conseil Communal des Jeunes et le Ciné d’Issy, découvrez trois films en sélectionnés par les membres du CCJ pour cette soirée. Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-04-23T18:30:00 2022-04-23T23:59:00

