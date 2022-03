Projections Films Documentaires sur la Résistance Maison du patrimoine Villard-de-Lans Catégories d’évènement: Isère

Villard-de-Lans

Projections Films Documentaires sur la Résistance Maison du patrimoine, 14 mai 2022, Villard-de-Lans. Projections Films Documentaires sur la Résistance

Maison du patrimoine, le samedi 14 mai à 19:00

“Vercors, l’esprit résistant”, de Tomas Bozzato (2021). 25 minutes. Film d’animation et documentaire. Le réalisateur a suivi les élèves de la classe élémentaire de Léa Blain à Lans-en-Vercors, dans le cadre du projet “La Résistance à vélo”. “Vercors, la forteresse libre”, de Laurent Poirier (2021). Documentaire commandé par le Parc Naturel Régional du Vercors pour le Mémorial de la Résistance. Film d’animation réalisé par Laurent Poirier et les élèves d’une classe de CM2 de l’école de Lans-en-Vercors, autour de leur projet “Résistance à vélo”. Projections de Films Documentaires : “Vercors, l’esprit résistant” de Tomas Bozzato, et “Vercors, la forteresse libre” de Laurent Poirier. Maison du patrimoine Place de la libération, 38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Villard-de-Lans Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Villard-de-Lans Autres Lieu Maison du patrimoine Adresse Place de la libération, 38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Villard-de-Lans lieuville Maison du patrimoine Villard-de-Lans Departement Isère

Maison du patrimoine Villard-de-Lans Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villard-de-lans/

Projections Films Documentaires sur la Résistance Maison du patrimoine 2022-05-14 was last modified: by Projections Films Documentaires sur la Résistance Maison du patrimoine Maison du patrimoine 14 mai 2022 Maison du patrimoine Villard-de-Lans Villard-de-Lans

Villard-de-Lans Isère