Station Ausone, le mercredi 17 novembre à 18:00

**Deux films de Jean-Daniel Pollet** MÉDITERRANÉE (1963 / couleur / 45 minutes) Texte de Philippe Sollers et BASSAE (1964 / couleur / 9 minutes) Texte d’Alexandre Astruc Dans le cadre de MÉDITERRANÉES, un cycle de projections et de rencontres proposé par l’association Monoquini En présence de Jean-Paul Fargier Rencontre-signature autour de son « Autobiographie – Les vies retrouvées de Jean-Daniel Pollet » (Éditions de l’Œil, 2020) Renseignements : [www.monoquini.net](http://www.monoquini.net)

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Soirée d'ouverture du cycle "Méditerranées" en présence de Jean-Paul Fargier Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux

2021-11-17T18:00:00 2021-11-17T19:00:00

