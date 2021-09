Paris L'Agence du court métrage Paris Projections et découverte de la restauration de films à L’Agence du court métrage L’Agence du court métrage Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’Agence du court métrage est une association née en 1983, de la volonté de nombreux professionnels du cinéma (réalisateurs, producteurs, etc.) de promouvoir et de développer la diffusion du court métrage, sur tous les écrans et pour tous les publics. Elle développe ses missions autour de plusieurs axes : distribuer, conserver, transmettre le cinéma et accompagner la filière professionnelle Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, L’Agence du court métrage ouvre ses portes **le dimanche 19 septembre** pour proposer des **séances de courts métrages gratuites** dans sa salle de projection, une **visite de son stock de copies argentiques** (support pellicule) ainsi qu’une **présentation du processus de numérisation.** **Deux séances dès 6 ans** auront lieu à 10h et 16h puis des **séances tout public** (dès 14 ans) à 11h, 12h, 14h30, et 17h.

Entrée libre et gratuite, sans inscription, toutes les heures, dans la limite des places disponibles (salle de cinéma de 42 places).

L'Agence du court métrage ouvre ses portes pour proposer des séances de courts métrages ainsi que la découverte de son stock de copies argentiques (pellicule) et le processus de numérisation.

