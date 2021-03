Paris Centre culturel canadien Paris Projections en ligne – « Pour mieux t’aimer » & « Belle-Île en Acadie » Centre culturel canadien Paris Catégorie d’évènement: Paris

Projections en ligne – « Pour mieux t’aimer » & « Belle-Île en Acadie » Centre culturel canadien, 25 mars 2021-25 mars 2021, Paris. Projections en ligne – « Pour mieux t’aimer » & « Belle-Île en Acadie »

Centre culturel canadien, le jeudi 25 mars à 20:00

**Dans le cadre du Mois de la Francophonie**, le Centre culturel canadien vous invite tout au long du mois de mars à vous immerger dans **la diversité de la cinématographie francophone contemporaine au Canada** à travers la présentation d’œuvres francophones produites **au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario**. **Programme :** _Belle-Île en Acadie_ de Phil Comeau

2020 / Canada (Nouveau-Brunswick) / documentaire / 26mn / VO Française

[Lien accessible à partir de 20h sur notre Page Facebook, pour une durée de 24H.](https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/) Un groupe d’Acadiens de Belle-Île-en-Mer en France se rend au Canada pour rencontrer leurs “cousins” au Congrès mondial acadien. Ils explorent les terres d’origine de leurs ancêtres Acadiens déportés par les Britanniques et vibrent aux festivités du rassemblement international. Ce film est un hommage à l’attachement identitaire d’un peuple dispersé et toujours fier de ses origines. Belle-Île en Acadie du réalisateur acadien Phil Comeau a été récompensé en festivals par 98 prix et récompenses au Canada et à travers le monde. — _Pour mieux t’aimer_ de Denise Bouchard et Gilles Doiron

2019 /Canada (Nouveau-Brunswick) / fiction/ 104 mn / VO Français

Avec Donat Lacroix, Pascal Lejeune, Pierre Guy Blanchard, Annette Louise Brison, Eric Butler, Mélanie Léger et Florence Brunet

[Lien accessible à partir de 20h30 sur notre Page Facebook, pour une durée de 24H.](https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/) “Pour mieux t’aimer” raconte l’histoire d’une famille dont la mère a disparu, il y a 30 ans, sans laisser de traces. Son mari et ses deux fils se sont reconstruits un semblant de vie comme ils ont pu, hantés par ce fantôme et torturés par le questionnement. Quand une jeune inconnue débarque pour leur apporter ce qui semble être les morceaux qui manquent à leur histoire, chacun doit faire face à ses démons, qui ne sont pas ceux que l’on pense. [Une programmation en partenariat avec le Festival international du cinéma francophone en Acadie](https://www.ficfa.com/)

Gratuit et en ligne sur la Page Facebook du CCC

Mois de la Francophonie Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, 75008 Paris Paris 8e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T20:00:00 2021-03-25T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre culturel canadien Adresse 130 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, 75008 Ville Paris