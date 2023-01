Projections des films « Ernest et Célestine – Voyage en Charabie » et « Avatar 2 » Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’Évènement: Villeneuve-sur-Yonne

2023-01-27 – 2023-01-27

Théâtre de Villeneuve sur Yonne 25 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne

Yonne Villeneuve-sur-Yonne 4 4 EUR Les films « Ernest et Célestine – Voyage en Charabie » et « Avatar 2 » – La voie de l’eau seront projetés le vendredi 27 janvier prochain à 17h30 et 20h au théâtre à l’Espace Pincemin. NOS TARIFS

Normal : 5,5 €

Réduit* : 4,5 €

Moins de 14 ans : 4€

Abonnement : 32 € (7 places) Renseignements : 03.86.87.62.00 +33 3 86 87 62 00 Théâtre de Villeneuve sur Yonne 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne

