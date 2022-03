Projections-débats pour mieux vivre ensemble et prévenir les insultes, paroles et actes discriminatoires racistes, sexistes, homophobes etc. Collège de l’Outre forêt Soultz-sous-Forêts Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soultz-sous-Forêts

Projections-débats pour mieux vivre ensemble et prévenir les insultes, paroles et actes discriminatoires racistes, sexistes, homophobes etc. Collège de l’Outre forêt, 28 mars 2022, Soultz-sous-Forêts. Projections-débats pour mieux vivre ensemble et prévenir les insultes, paroles et actes discriminatoires racistes, sexistes, homophobes etc.

du lundi 28 mars au mercredi 6 avril à Collège de l’Outre forêt

Brève présentation du MRAP (2 min) Présentation du court métrage (2 min) Projection (de 6 min à 12 min selon le film choisi) Débat à partir du film Comment réagir ? Comment porter plainte ? Le rôle des témoins. L’audience au Tribunal. Les condamanations infligées. Conclusions Projection d’un court métrage du MRAP suivie d’un débat Collège de l’Outre forêt Soultz sous forêts Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-28T08:55:00 2022-03-28T16:30:00;2022-03-29T08:55:00 2022-03-29T16:30:00;2022-03-30T08:55:00 2022-03-30T16:30:00;2022-03-31T08:55:00 2022-03-31T16:30:00;2022-04-01T08:55:00 2022-04-01T16:30:00;2022-04-06T13:00:00 2022-04-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Soultz-sous-Forêts Autres Lieu Collège de l'Outre forêt Adresse Soultz sous forêts Ville Soultz-sous-Forêts lieuville Collège de l'Outre forêt Soultz-sous-Forêts Departement Bas-Rhin

Collège de l'Outre forêt Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soultz-sous-forets/

Projections-débats pour mieux vivre ensemble et prévenir les insultes, paroles et actes discriminatoires racistes, sexistes, homophobes etc. Collège de l’Outre forêt 2022-03-28 was last modified: by Projections-débats pour mieux vivre ensemble et prévenir les insultes, paroles et actes discriminatoires racistes, sexistes, homophobes etc. Collège de l’Outre forêt Collège de l'Outre forêt 28 mars 2022 Collège de l'Outre forêt Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts

Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin