Projections – débats Le Vigan Le Vigan, 6 novembre 2021, Le ViganLe Vigan.

Projections – débats Cinéma CinéOde – le PalacePlace du Quai Cinéma CinéOde – le Palace Le Vigan Le Vigan

2021-11-06 – 2021-11-06 Place du Quai Cinéma CinéOde – le Palace

Le Vigan 30120 Cinéma CinéOde – le Palace Le Vigan 30120

Le Vigan

A 14h, tout public. Un événement incontournable sur l’alimentation durable et solidaireLe festival ALIMENTERRE est un événement international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre. Autour d’une sélection de films documentaires, il amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils participent à la co-construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation.La communauté de communes du Pays Viganais en partenariat avec le CPIE des causses méridionaux, l’association Lafi Bala et la mairie du Vigan organise un après-midi événement autour de trois films « Le paradoxe de la faim », « Sur le Champ ! » et « UAR The resilient ». Chaque projection sera suivie de l’intervention de professionnels de la filière alimentaire. Un débat sera proposé en fin de journée avec le public.Pour clôturer l’après-midi, la brasserie Felloni place d’Assas nous accueillera autour d’un buffet de produits locaux offert par la mairie du Vigan.

+33 4 67 81 66 00 http://www.cineode.fr/le-vigan-le-palace

Droits libres

Cinéma CinéOde – le PalacePlace du Quai Cinéma CinéOde – le Palace Le Vigan Le Vigan

dernière mise à jour : 2021-10-29 par