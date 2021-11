Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Projections de la Toussaint Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Mercredis 24 et 31 octobre 2018 à 15h Durée : 1h30, à partir de 6 ans Auditorium du Centre Culturel Jean Jaurès Renseignements au 03 86 68 48 60 SYNOPSIS Gru voyage à Freedonia pour rencontrer son frère jumeau pour la première fois. Les frères décident de former une alliance et de faire tomber Balthazar Bratt, un ancien enfant vedette qui reste obnubilé par le rôle qu’il a interprété dans les années 1980. Il est devenu l’ennemi juré de Gru.

Entrée Libre

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

