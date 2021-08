Wallers Arenberg Creative Mine Nord, Wallers Projections de films INA Arenberg Creative Mine Wallers Catégories d’évènement: Nord

Wallers

Projections de films INA Arenberg Creative Mine, 18 septembre 2021, Wallers. Projections de films INA

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Arenberg Creative Mine

Venez visionner les films INA réalisés dans les entrailles de la fosse d’Arenberg 1) Arenberg, fermeture définitive du puits 2) Fin d’exploitation du puits Arenberg 3) Présentation d’une machine pour la mine – Le tunnelier à Wallers – Arenberg 4) Le Magazine du mineur – émission du 2 avril 1961

Entrée libre

Les derniers jours de la fosse Arenberg Arenberg Creative Mine Rue Michel Rondet – 59 135 Wallers Wallers Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

