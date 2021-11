Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Projections de films fixes Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Projections de films fixes Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 28 octobre 2017, Nevers. Projections de films fixes

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 28 octobre 2017 à 16:00

Dans le cadre du Mois de la Photo en Nièvre Projections de films fixes Histoires contées à destination des 3 à 6 ans samedi 28 octobre à 16h00 Gratuit Inscriptions auprès de la Médiathèque Jean Jaurès au 03 86 68 48 50

sur inscription

histoires contées pour les 3/6 ans Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-10-28T16:00:00 2017-10-28T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers