Projections de films Festival Onda Latina Le Chili Cinéma Pax Le pouliguen, mercredi 14 février 2024.

Dans le cadre du festival Onda Latina, consacré aux cultures latino-américaines, assistez à la projection de cinq films du 14 au 22 février 2024.

Le cinéma Pax vous propose un cycle cinéma alliant parcours poétique et politique, à travers un pays marqué autant par son histoire que par sa géographie. De la colonisation de la Terre de Feu à la rédaction d’une nouvelle Constitution en passant par la répression sanglante sous la dictature de Pinochet, le cinéma chilien contemporain n’hésite pas à se plonger dans le passé, y compris le plus récent, pour y traquer les fantômes et bâtir un impératif édifice mémoriel.

Programmation à venir prochainement.

