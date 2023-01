Projections de films burlesques – Le Cinématographe Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

2023-02-07 14:00:00 – 2023-02-07 15:00:00

Retrouvez le Cinématographe de Pascal Rigaud lors d'une séance de projection de films burlesques courts des années 1930. Gratuit, entrée libre Centre Gérard Philipe

