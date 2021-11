Pierrefitte-sur-Aire Pierrefitte-sur-Aire Meuse, Pierrefitte-sur-Aire PROJECTIONS DANS LE CADRE DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE Pierrefitte-sur-Aire Pierrefitte-sur-Aire Catégories d’évènement: Meuse

Pierrefitte-sur-Aire

PROJECTIONS DANS LE CADRE DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE Pierrefitte-sur-Aire, 20 novembre 2021, Pierrefitte-sur-Aire. PROJECTIONS DANS LE CADRE DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE Mairie de Pierrefitte-sur-Aire 3 rue de Condé Pierrefitte-sur-Aire

2021-11-20 20:30:00 – 2021-11-20 Mairie de Pierrefitte-sur-Aire 3 rue de Condé

Pierrefitte-sur-Aire Meuse Pierrefitte-sur-Aire Dans le cadre du mois du film documentaire, en partenariat avec la Bibliothèque départementale, deux projections de films sont prévues à Pierrefitte-sur-Aire :

– Le 20 novembre, Agat Film & Cie présente “Claude Ponti un art de l’enfance”, un film de Thierry KÜBLER.

– Le 24 novembre, Les Films du Bilboquet présentent “La terre du milieu”, un film de Juliette GUIGNARD. http://www.aufildelaire.com/ Mairie de Pierrefitte-sur-Aire 3 rue de Condé Pierrefitte-sur-Aire

dernière mise à jour : 2021-11-10 par OT COEUR DE LORRAINE

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Pierrefitte-sur-Aire Autres Lieu Pierrefitte-sur-Aire Adresse Mairie de Pierrefitte-sur-Aire 3 rue de Condé Ville Pierrefitte-sur-Aire lieuville Mairie de Pierrefitte-sur-Aire 3 rue de Condé Pierrefitte-sur-Aire