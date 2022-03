Projections Courts-métrages Mashup Cinéma à Jussieu Sorbonne Université,Campus Pierre et Marie Curie Paris Catégorie d’évènement: Paris

CINE FAC est heureux d’accueillir pour une séance de courts-métrages le Mashup Film Festival organisé par l’association Mashup Cinéma. Au programme une sélection de courts-métrages Mashup. La projection sera suivie d’une rencontre avec Julien Lahmi, cinéaste et créateur de Mashup Cinéma. _Le Mashup Cinéma… mais qu’est-ce donc que cette diablerie ?_ Le Mashup copie-colle, combine, se réapproprie et transforme un catalogue illimité d’images, de sons, d’idées et de motifs accessibles sur internet. Cet art punk/pop/geek/cinéphile crée de nouvelles œuvres cinématographiques à partir d’images sorties de grands classiques, de petites perles méconnues, de séries populaires, d’images brutes glanées sur le web. Le mashup est le cinéma pop d’emprunt transformatif ! Genre encore méconnu, cette forme d’expression cinématographique mérite d’être popularisé car elle permet à chacun d’exprimer sa créativité. Le Mashup est une des quatre grandes révolutions du langage cinématographique à l’ère numérique. Les films mashup sont des créations audiovisuelles où le montage prend le pouvoir sur la mise en scène. Et tous les genres y sont représentés : court et long-métrage, fiction, documentaire, expérimental et cinéma d’animation. **Le Mardi 22 mars 2022 à 18H30** Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie 4 Place Jussieu 75005 Paris **Amphi 45B** Métro Jussieu Entrée gratuite, réservation conseillée : [Info et réversation](http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=404)

