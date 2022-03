Projections Courts-métrages Festival Les Couleurs du Court Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projections Courts-métrages Festival Les Couleurs du Court Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie, 18 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 18 mars 2022

de 18h30 à 20h30

gratuit

CINE FAC est heureux d’accueillir pour une séance de courts-métrage le Festival Les Couleurs du Court organisé par l’association Faisceau Convergent le vendredi 18 mars 2022 à 18H30, à Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie. CINE FAC est heureux d’accueillir pour une séance de courts-métrage le Festival Les Couleurs du Court organisé par l’association Faisceau Convergent. Au programme :

Lost Souls de Fabrice Pierre

Gardas, les liens du coeur de Harun Uyuklu

Le Sac 2 MAK de MAK, 2 épisodes La projection sera suivie d’une rencontre avec les équipes des films. Vendredi 18 mars 2022 à 18H30

Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie

4 Place Jussieu 75005 Paris

Amphi 24

Métro Jussieu Entrée gratuite, réservation conseillée. Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie 4 Place Jussieu Paris 75005 Contact : info@cinefac.fr http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=400 http://www.facebook.com/CineFac.NouveauxCinemas http://twitter.com/CineFac Cinéma

Date complète :

2022-03-18T18:30:00+01:00_2022-03-18T20:30:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie Adresse 4 Place Jussieu Ville Paris lieuville Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie Paris Departement Paris

Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projections Courts-métrages Festival Les Couleurs du Court Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie 2022-03-18 was last modified: by Projections Courts-métrages Festival Les Couleurs du Court Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie 18 mars 2022 campus Pierre et Marie Curie Paris Paris Sorbonne Université

Paris Paris