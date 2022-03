Projections Courts-métrages étudiants Artefac – CINE FAC à Paris I Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,Centre Saint-Charles Paris Catégorie d’évènement: Paris

CINE FAC est heureux de vous inviter, partenariat avec l’association Artefac, à découvrir les courts-métrages d’étudiants soutenus par nos deux associations. **Au programme :** _Ce que tu souhaites entendre_ de Fayrouz Harmatallah Sbaï 22’ _Immunity_ de Justine Foiret et Emilia Sambor 18’ _Les oublié.e.s_ de Juliette Bélanger 12’ _Madeleine_ d’Alain Kulmburg 17’ La projection sera suivie d’une rencontre avec les équipes des films. **Mercredi 6 avril 2022 à 18H30** Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Centre Saint-Charles 47 rue Bergers 75015 Paris **Amphithéâtre** Métro Charles Michels, Lourmel ou Javel Entrée gratuite, réservation conseillée : [Info & réservation](http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=410)

