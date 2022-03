Projections Courts-métrages étudiants Artefac – CINE FAC à Paris I Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Saint-Charles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projections Courts-métrages étudiants Artefac – CINE FAC à Paris I Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Saint-Charles, 6 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 06 avril 2022

de 18h30 à 20h30

gratuit

CINE FAC est heureux de vous inviter, partenariat avec l’association Artefac, à découvrir les courts-métrages d’étudiants soutenus par nos deux associations, le mercredi 6 Avril 2022 à Paris 1, Centre Saint-Charles CINE FAC est heureux de vous inviter, partenariat avec l’association Artefac, à découvrir les courts-métrages d’étudiants soutenus par nos deux associations. Au programme : Ce que tu souhaites entendre de Fayrouz Harmatallah Sbaï 22’

Immunity de Justine Foiret et Emilia Sambor 18’

Les oublié.e.s de Juliette Bélanger 12’

Madeleine d’Alain Kulmburg 17’ La projection sera suivie d’une rencontre avec les équipes des films. Mercredi 6 avril 2022 à 18H30

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Centre Saint-Charles

47 rue Bergers 75015 Paris

Amphithéâtre

Métro Charles Michels, Lourmel ou Javel Entrée gratuite, réservation conseillée. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Saint-Charles 47 rue Bergers 75015 Paris Paris 75015 Contact : info@cinefac.fr http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=410 http://www.facebook.com/CineFac.NouveauxCinemas http://twitter.com/CineFac Cinéma

Date complète :

2022-04-06T18:30:00+01:00_2022-04-06T20:30:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Saint-Charles Adresse 47 rue Bergers 75015 Paris Ville Paris lieuville Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Saint-Charles Paris Departement Paris

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Saint-Charles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projections Courts-métrages étudiants Artefac – CINE FAC à Paris I Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Saint-Charles 2022-04-06 was last modified: by Projections Courts-métrages étudiants Artefac – CINE FAC à Paris I Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Saint-Charles Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Saint-Charles 6 avril 2022 Centre Saint-Charles Paris Paris Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Paris Paris