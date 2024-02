PROJECTIONS CINÉ À CAZOULS-LÈS-BÉZIERS Cazouls-lès-Béziers, mercredi 20 mars 2024.

L’équipe culture de la ville de Cazouls-lès-Béziers organise 3 projections cinéma. Pour connaitre les titres des films, merci de contacter directement la médiathèque G. Frêche.

10h00 = public enfant

15h00 = public sénior

20h30 = public adulte (interdit -12ans)

Séance 10h00

Film animation, aventure, fantastique 2021

Synopsis Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

Séance 15h00

Film comédie 2020

Synopsis Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Séance 20h30

Film thriller, drame 2022

Synopsis Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un kompromat , de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…

GRATUIT

Inscription 04 67 93 41 99 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-03-20

11 Avenue Professeur Amédée Borrel

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie mediatheque.cazouls@ladomitienne.com

