Deux films documentaires sur une jeunesse au seuil de la vie d’adulte Parmi les films qui nous ont marqués en 2020, nombreux témoignent d’une jeunesse au seuil de la vie d’adulte, de sa souffrance, sa lutte, son énergie, de son insouciance aussi. Comme par une vision en miroir de cette production récente, l’équipe de programmation, composée de bénévoles et salariés de l’association Cent Soleils, propose un parcours en deux films dans sa salle de projection au 108 Maison-Bourgogne. A FORCE ON S’HABITUE un film de Jean-Pierre Gallèpe France | 1979 | 86 minutes | 16 mm « Dans À force on s’habitue, Jean-Pierre Gallèpe met en scène des jeunes d’Aulnay-sous-Bois à la fin des années 1970. Filmés en divers lieux de leur cité, parfois dans des clairs-obscurs d’une beauté et d’une vérité intemporelle, ils énoncent avec leurs mots les règles d’un déterminisme social implacable auxquels ils se trouvent confrontés dans leur orientation scolaire, dans le monde du travail, dans leur hantise d’être acculés à suivre les pas de leurs parents, dans leur impossibilité à imaginer leur vie et dans la brutalité de la ségrégation de classe qu’ils subissent au quotidien. À quarante ans de distance, le film dérange par son actualité, le passé et le présent semblent se répondre. Le cinéma révèle la permanence d’une souffrance. » L’équipe de programmation de Cent Soleils SYNOPSIS Aulnay-sous-Bois, dans les années 1970. Filmés sur leurs lieux de vie – la cité de la Rose des Vents, la maison de la jeunesse, le conservatoire de musique… – des adolescents, garçons et filles, parlent de leur vie sur horizon de béton et de chômage. Avec lucidité, inquiétude, mais également avec humour, ils partagent leurs interrogations, dénoncent les stigmatisations et les déterminismes des systèmes éducatifs et sociaux. INFOS PRATIQUE Date et horaires : Mardi 8 mars à 20h Lieu : 108 Maison-Bourgogne : 108 rue de Bourgogne, 4500 Orléans en salle C11 Intervenant : En présence du réalisateur Jean-Pierre Gallèpe L’EPOQUE un film de Matthieu Bareyre France | 2018 | 1h34 SYNOPSIS Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles ; une traversée nocturne aux côtés de jeunes qui ne dorment pas : leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, les parents, le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 2017 : l’époque. INFOS PRATIQUES Date et horaires : Mercredi 9 mars à 20h Lieu : 108 Maison-Bourgogne : 108 rue de Bourgogne, 4500 Orléans en salle C11 Intervenant : En présence de Rose, personnage du film DEROULE: : 20h : accueil du public 20h15 : projection du film 22h00 : rencontre avec l’intervenant.e Projection gratuite Passe sanitaire et port du masque obligatoire Contact : Flora Jouvencel [infos@centsoleils.org](mailto:infos@centsoleils.org) | 02 38 53 57 47

