Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme, Vassieux-en-Vercors Projections – Au coeur de l’orage Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Projections – Au coeur de l’orage Vassieux-en-Vercors, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Vassieux-en-Vercors. Projections – Au coeur de l’orage 2021-07-01 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-31 Musée de la Résistance 40-Rue Fourna

Vassieux-en-Vercors Drôme Projection au Musée du film de Jean Paul Le Chanois, 1948, 1h20. Film majeur sur le Vercors réalisé à partir d’images filmées au maquis et de reconstitutions. Projection au Musée du film de Jean Paul Le Chanois, 1948, 1h20. Film majeur sur le Vercors réalisé à partir d’images filmées au maquis et de reconstitutions.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Étiquettes évènement : Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Musée de la Résistance 40-Rue Fourna Ville Vassieux-en-Vercors lieuville 44.8958#5.36849