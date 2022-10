Projections au Centre Socio-Culturel Mollégès Mollégès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Mollégès EUR Au programme du Mardi 11 Octobre :

– Une belle course, à 17h30, avec Line Renaud et Dany Boon.

– La Dégustation de Ivan Calbérac, à 20h30, avec Isabelle Carré et Bernard Campan. Venez assister à des séances de cinéma au Centre Socio-Culturel de Mollégès.

Séances organisées par la municipalité grâce à l’association Ciné 83. http://cinemalastrada.free.fr/spip.php?rubrique8&lettre=S Centre Socio-Culturel – Lieu de projection 261 Avenue du Comtat Mollégès

