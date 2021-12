Locquirec Locquirec Finistère, Locquirec Projection « Zabardast » au Millin Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Locquirec

Projection « Zabardast » au Millin Locquirec, 29 décembre 2021, Locquirec. Projection « Zabardast » au Millin Plage du Moulin de la Rive Café Millin Locquirec

2021-12-29 – 2021-12-29 Plage du Moulin de la Rive Café Millin

Locquirec Finistère Partons dans une région isolée du Pakistan, au sommet du Zabardast (5880 m). Une ascension de 5 semaines en autonomie complète.

Un récit qui prend aux tripes ! Partons dans une région isolée du Pakistan, au sommet du Zabardast (5880 m). Une ascension de 5 semaines en autonomie complète.

Un récit qui prend aux tripes ! Plage du Moulin de la Rive Café Millin Locquirec

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locquirec Autres Lieu Locquirec Adresse Plage du Moulin de la Rive Café Millin Ville Locquirec lieuville Plage du Moulin de la Rive Café Millin Locquirec