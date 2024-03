Projection – “Y a une étoile” de Julien Cadieux Centre culturel canadien Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Rejoignez-nous pour la projection du documentaire musical “Y a une étoile” du réalisateur acadien Julien Cadieux !

Mardi 26 mars, le Centre culturel canadien vous invite à une soirée spéciale de reprise de l’édition 2024 du Festival du film canadien de Dieppe !

Unique en Europe, ce festival représente toute la diversité du cinéma canadien anglophone, francophone et autochtone, hors de ses frontières. Depuis deux ans, le Festival donne carte blanche au Festival international du film francophone en Acadie (FICFA) au Nouveau-Brunswick. Pour souligner cette fructueuse collaboration, rejoignez-nous pour la projection du documentaire musical “Y a une étoile” du réalisateur acadien Julien Cadieux ! Le documentaire sera précédé de la projection du court métrage “Daniel le tisserand”, du même réalisateur.

Y a une étoile est un voyage poétique et poignant à travers une Acadie queer. Julien Cadieux compose un portrait intime, rythmé et enjoué de jeunes acadiens francophones fiers de leurs identités de genre, culturelle et de leur langue propre, le chiac. En s’émancipant par la musique et l’affirmation de soi, ils font le constat que, malgré les embûches, il y a une étoile pour chacun de nous…

Y A UNE ÉTOILE

Canada (Nouveau-Brunswick) – Documentaire musical – 71 min – VF

Ecrit et réalisé par Julien Cadieux

Bellefeuille production – Bande annonce.

Samuel LeBlanc, un jeune musicien transgenre, entreprend avec ses amis un voyage à travers l’œuvre de la musicienne acadienne Angèle Arsenault (1943-2014). Venant d’un petit village, Samuel s’est longtemps questionné sur son identité queer et son identité culturelle. L’Acadie queer, ça existe-tu ?

DANIEL LE TISSERAND

Canada (Acadie) – Documentaire – 9 min – 2023

Ecrit et réalisé par Julien Cadieux

Daniel, un homme séropositif, tisse sa nouvelle identité dans son village acadien.

Julien Cadieux

Après des études en production cinématographique à l’Université Concordia, le cinéaste acadien Julien Cadieux s’est consacré à la réalisation. Depuis plus de 10 ans, il cumule divers projets en tant que réalisateur de séries documentaires, de moyens et longs métrages documentaires ou de courts métrages. Dans ses œuvres se manifeste son intérêt pour les arts, l’identité queer, l’Acadie et pour les rencontres humaines qu’il fait tout au long de son parcours.

Soirée en présence de l’équipe du Festival du film canadien de Dieppe.

En partenariat avec le Festival du film canadien de Dieppe.

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008

Contact : +33144432185 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://canada-culture.org/event/y-a-une-etoile-de-julien-cadieux/

“Y a une étoile” de Julien Cadieux