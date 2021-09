Toulouse Auditorium du Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Projection – Wonderland, le royaume sans pluie Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le samedi 6 novembre à 14:30

La veille de son anniversaire, Akané se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose la main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde… Akané et sa tante s’engagent alors dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland. Film d’animation fantastique sous-titré de Keiichi Hara (Japon – Animation – Couleur – Sonore – 2019, durée : 1h55)

Accès libre, inclus dans le billet de l’exposition permanente.

Une fable écologique et poétique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T14:30:00 2021-11-06T16:30:00

Auditorium du Museum de Toulouse
35 allées Jules Guesde
Toulouse